Die 91-jährige Investmentlegende erklärte: "Wenn Sie mir alle Bitcoins der Welt für 25 US-Dollar anbieten würden – ich würde sie nicht nehmen."

Er bezeichnete den Bitcoin erneut als ein wertloses und unproduktives Asset. Buffett würde statt in Bitcoin eher in Ackerland oder Wohnungen investieren. Der Starinvestor hatte den Bitcoin in der Vergangenheit bereits als "Rattengift zum Quadrat" bezeichnet.