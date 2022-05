FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Rheinmetall von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, auch wenn er das Kursziel nach der jüngsten Kursrally deutlich von 109 auf 237 Euro anhob. Rheinmetall sei der große Gewinner künftiger Investitionen in die Verteidigung, Analyst Yan Derocles in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Kursanstieg um mehr als 150 Prozent seit Jahresbeginn spiegele dieses zusätzliche Wachstum nun aber wider./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 06:53 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2022 / 06:56 / MEZ

