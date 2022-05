ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 58 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Stott erhöhte seine diesjährige Ebit-Schätzung, dies aber nur wegen des starken ersten Quartals des Chemiekonzerns und weniger aus Überzeugung für die kommenden neun Monate. Die Perspektiven seien in vielerlei Hinsicht unklar, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kürzung des Kursziels begründete er mit dem Barmittelfluss im ersten Quartal und einer Neubewertung des Anteils an Wintershall Dea./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 22:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / 22:37 / GMT

Rating: Neutral

Analyst: UBS

Kursziel: 52 Euro