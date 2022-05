Beginn eines Entsorgungsproblems alter PV-Module? / Rückbau, Tausch und Repowering von Bestandsanlagen führt zu stark steigenden Mengen an Alt-Modulen / (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Hamburg (ots) - 2ndlifesolar, eine Marke des Umweltdienstleisters Buhck Gruppe,

ging 2021 an den Start und konnte seine Dienstleistungen und das

Logistik-Netzwerk zur bundesweiten, rechtssicheren Entsorgung defekter

Photovoltaikmodule bereits erfolgreich ausbauen. Die ausnahmslos zertifizierten

Partner bieten zusammen mit 2ndlifesolar einen Full-Service aus Begutachtung und

Prüfung über die Abholung und den Transport bis hin zu Recycling oder Entsorgung

an. Noch funktionstüchtige Systeme werden im Sinne des "Second-Life-Ansatzes"

für eine Wiederverwendung geprüft.





Umweltfreundliche Entsorgungslösung für große Mengen defekter Anlagen undAlt-Module aus Repowering-Maßnahmen notwendigMit Auslaufen der ersten Anlagen aus EEG-Fördermaßnahmen werden in naher Zukunftumfangreiche Repowering-Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und denStromerträgen von Bestandsanlagen stattfinden. Ein sprunghafter Anstieg derrückgebauten Solarmodule ist demnach zu erwarten. Doch nicht alle diese Modulesind Elektro-Schrott, sondern noch bestens für Eigenstromversorgungsanlagen,Insellösungen oder Balkonkraftwerke geeignet.Solaranlagenbetreiber müssen nachweisen, dass sie ihre alten Module nach denRegelungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetz entsorgen. Dies hat durchzertifizierte Entsorgungsfachbetriebe zu erfolgen, um als Letztbesitzer von derEwigkeitshaftung und Verantwortung für den produzierten Abfall entbunden zuwerden. "Trotzdem werden Solarmodule häufig noch unsachgemäß entsorgt oderungeprüft ins Ausland exportiert, wo sie oft nicht umweltfreundlich recyceltwerden können. Umweltschäden und der Verlust wertvoller Rohstoffe sind dieFolge.", spricht 2ndlifesolar-Projektmanager Martin Wilke die Realität aus.2ndlifesolar recycelt defekte Module in Deutschland und trägt zur Erhaltungwertvoller Rohstoffe wie Aluminium , Glas und Kupfer im Wertstoffkreislauf bei.Betreiber von Solaranlagen erhalten einen Nachweis über die rechtssichereEntsorgung und die Mengenmeldung an die Stiftung Elektro-Altgeräte Register.Weiterverwendung funktionstüchtiger Module: Geld und CO2 einsparenBevor PV-Module und -Anlagen durch 2ndlifesolar recycelt und entsorgt werdenliegt der Fokus bei der Überprüfung der Solarmodule immer auf einer möglichenWiederverwendung. Eine zertifizierte Erstbehandlungsanlage begutachtet ihre