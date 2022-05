Einladung zur Pressekonferenz des Bundesverbandes Solarwirtschaft anlässlich der Messe The Smarter E Europe am 11.05.2022 in München

Berlin (ots) - Solarbranche unter Strom: Aktuelle Marktdaten und

Branchenausblick



Kompakte Daten und aktuelle Umfrageergebnisse zur Entwicklung der Solartechnik

in Deutschland, einen Einblick in wichtige Markttrends und eine Bewertung der

aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung zur Entfesselung der Solarenergie gibt

Ihnen der



Bundesverband Solarwirtschaft in seiner Pressekonferenz zum Auftakt der Messen

Intersolar Europe und ees Europe unter dem Dach von The Smarter E Europe 2022,

deren Exklusivpartner der BSW ist.