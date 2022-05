Handwerker suchen Nachwuchs Experte verrät 4 Argumente, die bei Auszubildenden 2022 besonders gut ankommen (FOTO)

Passau (ots) - Der Fachkräftemangel schafft für Handwerksbetriebe viele

Probleme: Mitunter müssen Anträge abgelehnt werden, weil nicht genug Personal

zur Verfügung steht. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es dem Handwerk an

Nachwuchs fehlt. Aktuell suchen viele Betriebe wieder nach Auszubildenden, doch

die Zahl der guten Bewerber hält sich meist in Grenzen.



Justin Böttger, Recruiting-Experte für Handwerksbetriebe, ist sicher, dass

Handwerker mit einem klassischen Ansatz bei der jungen Zielgruppe nicht mehr so

gut durchkommen. "Auszubildende wollen 2022 ganz andere Dinge als noch vor 10

Jahren", erklärt er. In folgendem Gastbeitrag verrät der Experte 4 Argumente,

die 2022 bei Auszubildenden besonders gut ankommen.