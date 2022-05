Baufi24 setzt auf Jürgen Ertel als Regionalleiter (FOTO)

Hamburg (ots) - Jürgen Ertel ist seit dem 1. Mai Regionalleiter bei der Baufi24

Baufinanzierung AG. In seiner Position wird er die Geschäftsstellenentwicklung

in seiner Region führen, ausbauen und direkt an den Vorstand berichten.



Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Branche ist Ertel ein Experte in Sachen

Vertrieb und Recruiting. Der Diplom Betriebswirt und Versicherungsfachmann (BWV)

war zuletzt bei der Dr. Klein Privatkunden AG als Regionalleiter Franchise in

der Region Süd beschäftigt. Ertel blickt darüber hinaus auf eine Karriere bei

der Postbank sowie der Wüstenrot Bausparkasse AG zurück, wo er als

Regionaldirektor für Kooperationen die Key Account Vertriebe und den

Maklervertrieb verantwortete.