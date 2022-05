Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wangen, Deutschland (ots) - Landwirtschaftsminister Peter Hauk besuchteARGE-Heumilch-Betrieb im Allgäu - nachhaltige Wirtschaftsweise alsZukunftschance für Betriebe in Baden-WürttembergDie Heuwirtschaft und Heumilch sind auch in Baden-Württemberg im Aufwind. Davonüberzeugte sich Landwirtschaftsminister Peter Hauk am Freitag bei seinem Besuchder Allgäuer Emmentalerkäserei Leupolz in Wangen. Der Betrieb investiert aktuell10 Millionen Euro in den Neubau einer Käseproduktionshalle und in eine neueDampfversorgung. "Diese Modernisierung trägt dem technischen FortschrittRechnung und ist eine Investition in die Zukunft. Im Moment findet derInnenausbau statt, im September soll der Bauabschluss folgen", sagteVorsitzender Markus Stützenberger anlässlich des Ministerbesuchs. Die Käserei,die von 150 Bauern aus dem Allgäu und Oberschwaben beliefert wird, ist auchMitgliedsbetrieb der ARGE Heumilch. Diese vereinigt Heumilchbäuerinnen undBauern sowie Verarbeiter aus Baden-Württemberg und Bayern, die traditionelleHeuwirtschaft betreiben und nachhaltige, hochqualitative Milchprodukte erzeugen.Minister Hauk tauschte sich beim Rundgang mit den Verantwortlichen derEmmentalerkäserei Leupolz und der ARGE Heumilch aus, um sich persönlich ein Bildvom Ausbau und der Ausrichtung auf nachhaltige Heumilch-Produktion zu machen undunterstützt die Entscheidung: "Ich freue mich, dass diese nachhaltigeWirtschaftsweise auch in Baden-Württemberg an Bedeutung gewinnt und immer mehrBauern und verarbeitende Betriebe diesen zukunftsträchtigen Weg einschlagen."Sie böte Bäuerinnen und Bauern eine attraktive Perspektive und große Chance,sich künftig vom internationalen Milchmarkt abzuheben.Die ARGE Heumilch hat zum Ziel, die Bekanntheit und den Absatz von nachhaltigerzeugten Heumilch-Produkten in Deutschland zu steigern. Rückenwind erhält siedabei durch eine EU-Absatzförderung, die zur Stärkung nachhaltiger Produktevergeben wurde. "Dadurch sind wir in der Lage, für die nächsten drei Jahreverstärkt am Markt aufzutreten und deutsche Konsumentinnen und Konsumentenumfassend von den Vorteilen der Heuwirtschaft für Tier, Natur und Mensch zuüberzeugen", sagte Christiane Mösl, Geschäftsführerin der ARGE Heumilch. Imbenachbarten Österreich arbeitet die ARGE Heumilch bereits seit 2009 daran, dieVermarktung von Heumilch-Produkten voranzutreiben und damit die Heuwirtschaft zustärken. "Wir haben die Bekanntheit von Heumilch in Österreich in denvergangenen Jahren auf 87 Prozent gesteigert. Einen solchen Top-Wert streben wirauch für Deutschland an", gibt Mösl die Richtung vor.Markus Fischer, der erste Vorsitzende der ARGE Heumilch Deutschland, ergänzt: