Berlin (ots) - Kunden gewinnen, ist das eine - sie zu halten und glücklich zu

machen, etwas ganz anderes. Dafür sollten Unternehmer ihren Service stetig

verbessern - etwa mit Qualitätsmanagement. Doch was ist dabei zu beachten?



"Die Aufgabe des Qualitätsmanagements ist es, Fehlern vorzubeugen, sodass diese

gar nicht erst entstehen. Auf diese Weise kann eine hohe Qualität garantiert

werden, die automatisch zufriedenere Kunden und mehr Umsatz nach sich zieht",

erklärt Unternehmensberater Daniel Graf. Den Nachweis eines Qualitätsmanagements

verlangen außerdem viele Auftraggeber. Gerne verrät der Experte im Folgenden

fünf Tipps, wie Unternehmen ihr Qualitätsmanagement steigern können.





1. Prozessorientierter AnsatzDas Qualitätsmanagement muss regelmäßig überprüft und permanent verbessertwerden. Nur so ist von Anfang an sichergestellt, dass Fehlern effizientvorgebeugt werden kann. Zu diesem Zweck ist es unumgänglich, dass Unternehmerund Mitarbeiter ein Verständnis für die unternehmerischen Prozesse entwickeln.Jedes Unternehmen ist durch eine Vielzahl zusammenhängender Abläufe geprägt. Fürdas Erzielen guter Ergebnisse müssen diese Prozesse optimal aufeinanderabgestimmt sein. Um das prozessuale Denken zu fördern, eignen sich vor allemWorkshops, die ein Verständnis von all dem vermitteln, was im Unternehmenpassiert.2. Risikobasiertes DenkenRisiken spielen in jedem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Wichtig ist, siefrühzeitig zu erkennen und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen einzuführen. Dabeimuss jedes Unternehmen für sich selbst abwägen, welche Risiken es akzeptierenkann und will. Eine besondere Bedeutung kommt dabei derEintrittswahrscheinlichkeit und dem Auswirkungsgrad zu. Die Wahrscheinlichkeit,dass ein Mitarbeiter ausfällt, ist zum Beispiel gering - der Auswirkungsgrad,wenn es keinen Ersatz gibt, wäre aber drastisch. Fällt so etwas im Unternehmenauf, muss sofort gehandelt werden.3. Einsatz von SoftwareUnternehmerische Prozesse wiederholen sich ständig. Entsprechend sinnvoll istes, auf eine geeignete Software zurückzugreifen. Sie hilft Unternehmen dabei,die eigene Kundenorientierung zu steigern, Zeit zu sparen und dieProzessqualität kontinuierlich zu verbessern. Zusätzlich werden menschlicheFehler reduziert. Mitarbeiter können stattdessen für relevantere Tätigkeiteneingesetzt werden.4. Relevante KennzahlenDie richtigen Entscheidungen zu treffen, ist in jedem Unternehmen wichtig. Damitdas gelingt, sollten subjektive Kriterien durch nützliche Kennzahlen unterstütztwerden. Idealerweise wird jeder relevante Prozess mit einer Kennzahl versehen.Kennzahlen der Kundenzufriedenheit zeigen zum Beispiel genau, wo eineOptimierung vonnöten ist.5. Absolute TransparenzQualitätsmanagementprozesse werden in den meisten Fällen durch dieGeschäftsleitung initialisiert. Damit die Umsetzung gelingt, ist der Einbezugder Mitarbeiter vor Ort jedoch unerlässlich. Die Abläufe müssen transparent undnachvollziehbar sein, damit die Mitarbeiter motiviert sind, sich amQualitätsmanagement zu beteiligen. Andernfalls kann das Vorhaben sogar negativeAuswirkungen mit sich bringen.Über Daniel Graf:Daniel Graf von der IfDQ Audit GmbH hilft Unternehmen dabei, ISO-Normen,DIN-Standards sowie die Normen der DQN-Reihe richtig umzusetzen und unterstütztsie auf dem Weg zu ihrer Zertifizierung. Mit seiner Arbeit erspart erFührungskräften und Mitarbeitern Unmengen an Bürokratie und nimmt ihnen diePrüfungsangst. Weitere Informationen unter: http://www.ifdq.de .Pressekontakt:IfDQ Audit GmbHhttps://www.ifdq.de/Geschäftsführer: Daniel GrafE-Mail: mailto:kontakt@ifdq.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160532/5210406OTS: IfDQ Audit GmbH