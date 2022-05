KfW-Internationalisierungsbericht Ukraine-Krieg verschärft Lieferengpässe - und gefährdet Erholung des mittelständischen Auslandsgeschäfts

- 42 % der deutschen Mittelständler von Störungen der Lieferketten betroffen

- Verarbeitendes Gewerbe und Bau mit größter Betroffenheit

- Ein Viertel aller kleinen und mittleren Unternehmen reagiert mit

Preiserhöhungen

- 2021 leichte Erholung der Auslandsumsätze nach starkem Einbruch im Vorjahr -

Aussichten für 2022 unsicher



Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die in Reaktion darauf

verhängten Sanktionen führen zu neuen Störungen in den globalen Lieferketten -

die durch die Corona-Pandemie ohnehin schon unter hohem Druck stehen. Auch im

deutschen Mittelstand bleiben die Belastungen hierdurch hoch, wie der neue

KfW-Internationalisierungsbericht zeigt. Zwar ist der Anteil der von

Materialknappheit betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen von 48 % im

vergangenen September auf 42 % im März dieses Jahres gesunken. Dies ist jedoch

allein auf den Dienstleistungssektor zurückzuführen, der wesentlich weniger

stark von Vorleistungen abhängt als die anderen Wirtschaftszweige. Im

Verarbeitenden Gewerbe und im Bau liegt der Anteil der von Lieferengpässen

betroffenen Unternehmen weiterhin bei 78 %, im Groß- und Einzelhandel ist der

Anteil seit dem Herbst sogar um 5 Prozentpunkte auf 68 % gestiegen.