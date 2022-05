FDA genehmigt Alymsys® (bevacizumab-maly), ein von mAbxience entwickeltes Biosimilar von Bevacizumab

Partnerschaft mit mAbxience bei der Entwicklung des Markennamens ALYMSYS®

bekannt zu geben, unter dem das von der Food and Drug Administration (FDA) am

13. April 2022 zugelassene Biosimilar von Amneal Pharmaceuticals LLC vermarktet

werden wird. Dieses Biosimilar ist das dritte Bevacizumab, das in den USA

zugelassen wurde.



ALYMSYS® wurde von mAbxience entwickelt, einem globalen Biotech-Unternehmen mit

mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und

Vermarktung von Biopharmazeutika. Bevacizumab-maly ist ein Inhibitor des

vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors, der in der Onkologie eingesetzt wird.