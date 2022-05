Einladung zum Online-Pressegespräch am 9.Mai / Keine Patente auf Braugerste und Bier!

München (ots) - Anlässlich einer Verhandlung über ein Patent auf Braugerste und

Bier informieren wir am 9. Mai über die Hintergründe rund um Patente auf

Saatgut.



Der Anlass: Am 10. Mai 2022, ab 9 Uhr, findet am Europäischen Patentamt in

München eine Online-Anhörung über die Einsprüche gegen das Patent EP2575433 der

Firma Carlsberg statt. Die Firma beansprucht Gerstenpflanzen aus konventioneller

Zucht sowie das damit gebraute Bier als ihre Erfindung. Eingesprochen hatten das

Bündnis Keine Patente auf Saatgut! sowie die CulturBrauer, ein Zusammenschluss

österreichischer Privatbrauereien.