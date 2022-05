Home Bias einmal anders betrachtet

Was uns noch vor wenigen Wochen völlig unmöglich erschien, ist inzwischen Realität geworden: Krieg mitten in Europa. Der Einmarsch der Russischen Föderation in die Ukraine bringt nicht nur unendlich viel Leid über die vom Krieg betroffenen Menschen, er hat auch die Aktienmärkte stark gebeutelt. Am Tag nach dem Überfall fielen die Kurse im DAX um fast 5 Prozent. Mit Einsetzen der Sanktionen durch die westlichen Länder wurden peu a peu russische Aktien, sowie Fonds und ETFs mit Beteiligung russischer Aktien vom Handel ausgesetzt, weil die Abwicklung aufgrund der Sanktionen nicht mehr möglich war. Im ersten Quartal 2022 wurden an der Börse München fast so viele russische Aktien gehandelt wie im ganzen Jahr 2021, weil viele Investoren sich vorzeitig von den Titeln trennen wollten – andere vielleicht noch auf rasche Gewinne spekuliert hatten. Wir stellen den Beitrag von Manfred Schmid, Börse München, vor.