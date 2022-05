dDrei Milch gewinnt "NEXT of Market"-Preis / Auf Internorga in Hamburg wird siebenmal die Auszeichnung NEXT of Market 2022 vergeben / Konzept für Tierwohl, Verbraucher und Landwirte überzeugt Fachjury

München/Hamburg (ots) - Gut für den Menschen, gut für die Tiere, gut für die

Landwirte: Mit seinem nachhaltigen Win-3-Konzept überzeugt dDrei-Milch ein

knappes Jahr nach Marktstart nicht nur Konsumenten - sondern auch die Fachjury

des Next of Market-Preises. Jetzt hat das Münchner Start-Up für seine

patentierte dDrei-Milch mit natürlichem Vitamin D den "NEXT of Market"-Preis

erhalten, der im Zuge der Internorga Messe in Hamburg verliehen wird.



Nach 2019 findet die Preisverleihung der BEST und NEXT of Market in 2022 zum

ersten Mal wieder live statt. Der BEST of Market wird von den Fachmagazinen der

B&L MedienGesellschaft first class, GVMANAGER und 24 Stunden Gastlichkeit

vergeben. Ins Rennen um die Auszeichnung als BEST of Market gingen dieses Mal 35

von den jeweiligen Unternehmen eingereichte Produkte und Konzepte. Hinzu kamen

27 Bewerbungen für den NEXT of Market, einen Preis für zukunftsweisende Produkte

und Konzepte, der auf dem Urteil einer Fachjury basiert.