Großinvestition Internistische Intensivstation eingeweiht (FOTO)

Bad Berka (ots) - An der Zentralklinik Bad Berka

wurde der neue Intensivbereich,

einschließlich der internistischen Intensivstation (ITS), eingeweiht. Innerhalb

von 13 Monaten entstand im OP Gebäude u. a. eine dritte hochmoderne ITS. Die

16-Betten-Station wurde ausschließlich mit 1- und 2-Bett-Zimmern ausgestattet.

Die Kosten liegen bei 5,5 Mio. EUR. Die neue Station verfügt neben modernster

technischer Ausstattung über ein innovatives Gestaltungskonzept mit besonderem

Schallschutz, Lichtkonzepte für einen die Heilung unterstützenden

Tag/Nacht-Rhythmus sowie gestalterische und innenarchitektonische Neuerungen für

eine angenehmere Atmosphäre.



"Trotz der Herausfordernden vergangenen zwei Jahre hat die qualitative

Weiterentwicklung der Medizin hier in der Zentralklinik für uns immer Priorität.

Mit dem neuen Konzept der ITS gehen wir aber auch neue Wege für eine

Verbesserung der Arbeitsbedingungen unserer Schwestern und Pfleger, Ärztinnen

und Ärzte und all den anderen Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich auch,

dass dank dieser großen Investition die Heilungschancen unserer Patientinnen und

Patienten erhöht werden", erklärt Geschäftsführer Robert Koch.