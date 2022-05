ENERGIETAGE 2022 mit Appell für verantwortungsvollen Diskurs in Zeiten der Energiekrise eröffnet

Berlin (ots) - "Energiewende MACHEN - gemeinsam!" lautet das Motto der

ENERGIETAGE 2022, die heute eröffnet wurden.



In seiner Eröffnungsrede appellierte Jürgen Pöschk, Initiator und

Hauptveranstalter der ENERGIETAGE (https://www.energietage.de/home.html) , für

einen lösungsorientierten und verantwortungsvollen Diskurs in Zusammenhang mit

der aktuellen Energiekrise. "Wir sollten uns nicht von alten ideologischen

Leitplanken eingrenzen lassen. Gesinnungsethische Ansätze, die darauf abzielen,

seinen ethischen und ideologischen Grundsätzen treu zu bleiben, sind in der

aktuellen Krise unbrauchbar", so Pöschk.



Pöschk mahnte außerdem an, dass bei der Bewältigung der Energiekrise die

Klimakrise nicht in den Hintergrund rücken dürfe. "Denn eines dürfte klar sein:

die Entscheidung, ob und wann Klimaneutralität erreichbar sein wird, fällt

jetzt.", so Pöschk weiter.