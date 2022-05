Richtig oder falsch – Sell in May and go away

Weiter stark schwankend: Der Dax reduzierte sich im Wochenvergleich um 0,3 Prozent auf 14.097,88 Punkte, eroberte aber die zuvor unterschrittene 14.000-Punkte-Marke wieder zurück. Der MDax verlor 2,3 Prozent auf 30.093,06 Zähler. Der TecDax büßte 1,4 Prozent auf 3.129,04 Punkte ein. Der m:access All-Share gab 2,0 Prozent ab auf 2.474,56 Zähler.

Größte Wochenverlierer im Dax waren die Titel der Deutschen Bank , die um 15,9 Prozent abrutschten. Hier wirkten sich unter anderem verhalten aufgenommene Quartalszahlen der Bank negativ aus. Auch andere Finanzwerte büßten erheblich ein. So gab im MDax der Kurs der Commerzbank auf Wochensicht um 8,1 Prozent nach, die Anteilsscheine von Hypoport verbilligten sich um 9,7 Prozent.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor. Die deutschen Anleihemärkte haben sich in der vergangenen Woche ähnlich volatil präsentiert wie ihre Aktien-Pendants, allerdings mit anderen Vorzeichen. Zu Beginn der Handelswoche ließ die Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Konjunkturentwicklung die Anleger zu den Bundespapieren greifen. Im weiteren Wochenverlauf trübten dann aber steigende Inflationszahlen und die damit einhergehende Erwartung einer strafferen Geldpolitik die Freude an den als sicher geltenden Papieren. Im Wochenvergleich ging die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe von 0,96 auf 0,94 Prozent zurück. Die Umlaufrendite sank von 0,83 auf 0,79 Prozent. Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche an ihre Verluste der Vorwoche angeknüpft und weiter nachgegeben. Dabei sorgten zu Ende der Handelswoche auch mit Enttäuschung aufgenommene Quartalsberichte wie der von Amazon für Abwärtsdruck. Der Dow-Jones-Index sank im Wochenvergleich um 2,5 Prozent auf 32.977,21 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index fiel um 3,3 Prozent auf 4.131,93 Zähler. Der technologielastige Nasdaq-100-Index verlor 3,8 Prozent auf 12.854,80 Zähler. Mit einem Minus von über 13 Prozent war der April 2022 für den Tech-Index zudem der verlustreichste Monat seit 2008, dem Jahr der jüngsten Finanzkrise.

