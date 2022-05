Shutterstock als exklusiver internationaler Fotopartner für die Events der Advertising Week im Jahr 2022 bekannt gegeben

Durch die Partnerschaft erhält Shutterstock für dieses Jahr die exklusiven Rechte zur Erfassung, Lizenzierung und Verteilung von Inhalten der internationalen Präsenzveranstaltungen der Advertising Week.

NEW YORK,, 2. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), die führende internationale Kreativplattform für innovative Marken und Medienunternehmen, hat heute eine exklusive Fotopartnerschaft mit der Advertising Week für alle internationalen Veranstaltungen im Jahr 2022 bekannt gegeben. Die Veranstaltungen der Advertising Week gelten Jahr für Jahr als die weltweit größten Zusammenkünfte von führenden Akteuren in den Bereichen Marketing, Medien und Technologie. Dazu gehören die Advertising Week Europe vom 16. bis zum 19. Mai in London, die Advertising Week Asia vom 31. Mai bis zum 2. Juni in Tokio, das Advertising Week Latin America (LATAM) Leadership Forum am 5. Mai in Mexiko, Great Minds at Work, das am 8. Juni online gestreamt wird, die Advertising Week Asia Pacific (APAC) vom 2. bis 3. August in Sydney, die Advertising Week New York vom 19. bis zum 22. September und die Advertising Week LATAM vom 8. bis zum 10. November in Mexiko City.