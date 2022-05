Deutscher Maschinenbau Resilienz ist das Gebot der Stunde

Frankfurt am Main (ots) -



- PwC Maschinenbau-Barometer: Disruption durch Ukraine-Krieg treibt Kosten in

die Höhe

- Umsatzprognose negativ

- größte Sorge gilt Rohstoffen und Energie



Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine am 24. Februar 2022 hat den deutschen

Maschinen- und Anlagenbau massiv beeinträchtigt. Die noch zu Beginn des Jahres

vorhandene Aufbruchsstimmung in der Branche hat sich komplett ins Gegenteil

verkehrt. Sechs von zehn Entscheider:innen blicken inzwischen pessimistisch auf

die Entwicklung der deutschen Wirtschaft in den nächsten zwölf Monaten. Vor der

russischen Invasion waren es nicht einmal zwei von zehn. Auch der Blick auf die

globale Konjunktur hat sich binnen weniger Tage dramatisch verschlechtert: Vor

Kriegsbeginn blickte rund die Hälfte der Befragten positiv auf die Entwicklung

der Weltwirtschaft, danach sind es gerade noch 13 Prozent - der niedrigste Wert

seit zwei Jahren. Dies geht aus dem aktuellen Maschinenbau-Barometer der

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC) hervor.