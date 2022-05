Paymenttools expandiert in DOUGLAS-Stores / In Deutschland In über 330 DOUGLAS-Stores deutschlandweit werden ab Juni alle Karten-Transaktionen der stationären Kasse über Paymenttools abgewickelt

Köln (ots) - Ab Juni werden in DOUGLAS-Stores deutschlandweit alle

Kreditkarten-, und Girocard-Transaktionen an der stationären Kasse über

Paymenttools angeboten. Durch die neue Partnerschaft zwischen DOUGLAS und

Paymenttools wird der Bezahlvorgang für die Kund:innen noch sicherer und

effizienter. Konsument:innen profitieren somit auch weiterhin von Funktionen wie

dem kontaktlosen Bezahlen, der sofortigen Benachrichtigung über erfolgreiche

Transaktionen und der Sicherheit, den Kauf über eine moderne Plattform

abzuwickeln. Die Nachfrage der Konsument:innen nach schnelleren und bequemeren

Bezahlvorgängen steigt: "Wir haben mit Paymenttools den für DOUGLAS ideal

passenden Partner mit einem händlerorientierten Ansatz und mit einer nahtlosen

Anbindung an unsere Infrastruktur gefunden", so Thomas Lenz, Head of Internal

Sales bei DOUGLAS.



"Wir freuen uns, dass wir DOUGLAS von unserem Angebot überzeugen konnten", sagt

Jens Kohnen, Managing Director bei Paymenttools. "Die Anbindung unserer

Bezahlplattform ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Wachstumspfad, denn

mit DOUGLAS haben wir den ersten großen und namhaften Filialisten außerhalb der

REWE Group für uns gewinnen können", führt Kohnen weiter aus.