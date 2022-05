Elmshorn (ots) - Das Management komplexer IT-Projekte ist seine Spezialität: MitDr. oec. Torsten Franz gewinnt DAS FUTTERHAUS einen erfahrenen IT-Profi. Dr.Franz verantwortet in seiner neuen Position den gesamten IT-Bereich derUnternehmensgruppe inklusive der wichtigen Bereiche IT-Marktausstattung undderen Support, IT-Projektmanagement sowie IT- und Rechenzentrumsbetrieb.Dr. Torsten Franz bringt jahrelange Erfahrung als Bereichsleiter IT mit großerPersonalverantwortung mit in sein neues Wirkungsfeld. Zuvor war Dr. TorstenFranz bei der amedes GmbH sowie in filialisierten Einzelhandelsunternehmentätig.Pressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: mailto:presse@futterhaus.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/119466/5210689OTS: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG