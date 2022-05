Insgesamt hat HelloFresh im ersten Quartal 2020 einen Umsatz von knapp 2 Mrd. Euro erzielen können, die Anzahl der aktiven Kunden stieg auf insgesamt 8,52 Millionen, was einem Zuwachs von 17 Prozent im Jahresvergleich zum ersten Quartal 2021 entspricht. Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem bereinigten EBITDA, hier blieben 99,3 Mio. Euro beim Unternehmen hängen. Durch eine bessere Produktivität konnten auch die Produktionskosten gesenkt werden und wirken sich positiv auf das Ergebnis aus. An der Prognose für das Geschäftsjahr 2022 hält HelloFresh weiter fest und will ein Umsatzwachstum zwischen 20 und 26 Prozent generieren.

2020‘er Support scheint zu halten

Die deutlichen Bremsspuren an der Unterstützung aus der zweiten Jahreshälfte 2020 um 37,80 Euro hilft der HelloFresh-Aktie, demnächst könnte sich eine Gegenbewegung aufbauen und erste Gewinne an 43,09 Euro erlauben zu vollziehen, darüber an die Barriere von 46,64 Euro. Eine mittelfristige Prognose könnte sogar Gewinne an die etwas größere Hürde von 53,34 Euro hervorbringen und würde sich dementsprechend für einen spekulativen Long-Ansatz anbieten. Vorsicht sollte man jedoch unterhalb der aktuellen Jahrestiefs walten lassen, bei einer erneuten Schwächephase könnten die runde Kursmarke von 30,00 und darunter der Bereich um 24,73 Euro angesteuert werden.

HelloFresh (Tageschart in Euro) Tendenz: