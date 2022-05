Tillmann Stauske seit 1. Mai Mitglied der Geschäftsführung des SKODA AUTO DigiLab (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Marketingexperte folgt in der Geschäftsführung des

Tillmann Stauske ist bei SKODA AUTO aktuell Leiter Customer Journey Strategy.Seit 1. Mai fungiert er zusätzlich als gleichberechtigtes Mitglied derGeschäftsführung des SKODA AUTO DigiLabs neben Iva Benesová und Jaroslav Pelant.Er folgt in dieser Position auf Jarmila Plachá, die das digitaleInnovationszentrum aufgebaut hat und seit März 2017 leitete. Der Fokus sollkünftig noch stärker auf der Entwicklung von digitalen Services für Kunden ausdem B2B und B2C-Bereich liegen.Martin Jahn, Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing: "Jarmila Plachá hatdas SKODA AUTO DigiLab in den vergangenen Jahren gemeinsam mit ihrem Teamerfolgreich aufgebaut. Unter ihrer Leitung haben wir Mobilitätsdienste wieHoppyGo, BeRider oder Uniqway auf den Markt gebracht und Kooperationen mitvielversprechenden, internationalen IT-Start-ups etabliert. Ich danke JarmilaPlachá für ihren Einsatz und wünsche ihr für die Zukunft viel Erfolg.Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Tillmann Stauske einen ausgewiesenenMarketingfachmann für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten. Als LeiterCustomer Journey Strategy hat er einen exzellenten Blick für die Wünsche undBedürfnisse unserer Kunden. Ich wünsche ihm viel Erfolg."Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn gründete Tillmann Stauske im Jahr 1993eine Werbeagentur, die er bis 2010 als Geschäftsführer leitete. Anschließendwechselte er zur Volkswagen AG und war dort in verschiedenen leitendenPositionen tätig. Als Leiter International Motorshows & Events verantwortete erdie weltweiten Events und Messeauftritte der Marke Volkswagen, 2016 übernahm erden Bereich Marketing & Innovation New Mobility Service, ab 2017 war er alsLeiter UX & New Sales Strategies für die Entwicklung neuer Geschäftsmodellezuständig. Seit Juni 2021 zeichnet Tillmann Stauske als Leiter Customer JourneyStrategy bei SKODA AUTO unter anderem für das Thema Innovation & Scoutingverantwortlich - eine Funktion, die er auch weiterhin wahrnehmen wird. TillmannStauske stößt als gleichberechtigtes Mitglied zur Geschäftsführung des SKODAAUTO DigiLabs, der seit September 2021 auch Iva Benesová sowie Jaroslav Pelantangehören.Seit dem Start des SKODA AUTO DigiLab hat das 40-köpfige Team bislang an 50neuen Projekten und digitalen Services gearbeitet. Zusätzlich gehören auchMobilitätsdienste zum Portfolio des Innovation Hubs, etwa die erfolgreicheCarsharing-Plattform HoppyGo (https://www.skoda-media.de/press/detail/3902/) ,die inzwischen auch in Polen und der Slowakei den Betrieb aufgenommen hat, dieKI-basierte App Citymove (https://www.skoda-media.de/press/detail/3725/) oderdas eScooter-Sharing BeRider (https://www.skoda-media.de/press/detail/3219/) .Um vielversprechende IT-Start-ups zu scouten und langfristige Kooperationenanzubahnen, hat sich das DigiLab international aufgestellt und zwei Spin-offs inden IT-Hotspots Pune (Indien) und Tel Aviv (Israel) etabliert.