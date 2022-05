Vorschlag zu Öl-Embargo gegen Russland soll in Kürze kommen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen will spätestens am Mittwoch ihren Vorschlag für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen präsentieren. Das bestätigten Mitarbeiter der Behörde am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer