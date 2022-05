(neu: Details zum geplanten Ultra-Langstreckenangebot, Kursreaktion)

TOULOUSE/SYDNEY (dpa-AFX) - Die australische Fluggesellschaft Qantas will ab Ende 2025 die längsten Nonstop-Flüge der Welt in ihr Streckennetz aufnehmen. Dafür kauft sie bei Airbus neue Großraumjets vom Typ A350-1000, wie beide Unternehmen am Montag in Sydney und Toulouse mitteilten. Die Flüge sollen in fast 20 Stunden australische Metropolen an der Ostküste wie Sydney und Melbourne zunächst mit London und New York verbinden. Auch Direktflüge aus Down Under zu anderen Städten wie Frankfurt und Paris seien damit künftig möglich.

Für die Qantas-Aktie ging es nach den Neuigkeiten aufwärts: Ihr Kurs legte an der Börse in Sydney um fast drei Prozent zu. Damit wurde das Papier rund 15 Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel. Die Airbus-Aktie büßte am Vormittag in Frankfurt im Mittelfeld des Dax gut eineinhalb Prozent ein.