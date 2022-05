PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich wollen die Linkspartei La France Insoumise (LFI) und die Grünen bei den Parlamentswahlen im Juni gemeinsam antreten. Nach tagelangen Verhandlungen einigten sich die Parteien für die Wahl auf ein Bündnis, wie beide Seiten am Montag in Paris mitteilten. Ziel ist eine linke Mehrheit in der Nationalversammlung gegen den wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron, der für eine Politik der Mitte steht.

Der Linke Jean-Luc Mélenchon, der in der Präsidentschaftswahl mit knapp 22 Prozent fast gegen Macron in die Stichwahl gekommen wäre, soll dann Premierminister werden. Die Personalie war zuvor ein Streitpunkt zwischen beiden Parteien. Das französische Unterhaus wird nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt. Kleinere Parteien haben daher in der Regel allein nur geringe Chancen, Stimmkreise zu gewinnen.