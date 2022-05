Übernahme der IFA Gruppe durch AEQUITA abgeschlossen Haldensleben (ots) -



- Alle rechtlichen Voraussetzungen zum Abschluss der Übernahme erfüllt - Dr. Arno Haselhorst übergibt CEO-Rolle an Robert Roiger - Zum neuen Führungsteam gehören zudem CFO Jan C. Maser und COO Stefan Bultmann

Die Ende Dezember 2021 angekündigte vollständige Übernahme der IFA Gruppe durch die inhabergeführte Münchener Industriegruppe AEQUITA ist formal abgeschlossen (Closing). Neben der erforderlichen Genehmigung durch das Bundeskartellamt sind auch alle weiteren Abschlussbedingungen für die Übernahme erfüllt. In den vergangenen Jahren wurden signifikante Fortschritte in der Transformation der IFA Gruppe erzielt. AEQUITA wird diesen Kurs konsequent fortführen und die IFA Gruppe aktiv auf ihrem Wachstumskurs begleiten. In diesem Zuge werden alle rund 2.600 Beschäftigten an sämtlichen Standorten übernommen.