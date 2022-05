Daimler Buses Chef Till Oberwörder "Mit der neuen Batteriegeneration unserer vollelektrischen Stadtbusse wird sich die Reichweite wesentlich verlängern" (AUDIO)

Mannheim (ots) - Daimler Buses bietet bis 2030 in jedem Segment CO2-neutrale

Busse an



INTERVIEW MIT TILL OBERWÖRDER



Anmoderation:



Klimaschutz, saubere Luft, keine Abgase und mehr Ruhe in Innenstädten: Davon

träumen wir alle. Bei diesem Traum spielt der Elektro-Bus eine große Rolle.

Vorreiter bei emissionsfreien und leisen Antrieben ist Daimler Buses. Seit 2018

liefert der weltweit führende Bushersteller den vollelektrischen Stadtbus

eCitaro an seine Kunden. Heute hat das Unternehmen am Produktionsstandort

Mannheim die nächsten Schritte vorgestellt: für den eCitaro größere Reichweiten

und zusätzlich eine Variante mit Wasserstoffantrieb. Außerdem kommt schon 2025

der erste vollelektrische Überlandbus und noch in diesem Jahrzehnt wird es

Elektro-Reisebusse geben. Am Rand der Presse-Veranstaltung haben wir uns mit

Till Oberwörder, Leiter Daimler Buses, unterhalten: