BTI Immobilien und das Smart Home als wertsteigernder Faktor

Der Immobilienmarkt ist deutschlandweit in Bewegung. Immobilien-Unternehmen bieten modernste visuelle Techniken und innovative Marketingstrategien an. Ben Taieb, Geschäftsführer von BTI Immobilien, beantwortet die wichtigsten Fragen.



Was ist das Kerngeschäft von BTI Immobilien?

Ben Taieb: Mit mehr als 15 Jahren auf dem Markt ist BTI Immobilien GmbH eines der erfolgreichsten Immobilienunternehmen im Rhein-Main-Gebiet. Unser Ziel ist es, Immobilien so effizient wie möglich zu vermitteln. BTI Immobilien geht mit Verlässlichkeit, Begeisterung und Engagement flexibel auf alle Wünsche und Vorstellungen der Kunden kompetent ein.

Dank unserer Philosophie ist es uns als BTI Immobilien gelungen, uns fest in Darmstadt und Frankfurt zu etablieren. Wir stehen für diskretes Vorgehen und lösungsorientiertes Handeln. Unsere Ausrichtung bei der Vermittlung von Immobilien liegt auf dem Verkauf von Wohnwirtschaftlichen Immobilien im Rhein-Main-Gebiet. Dabei setzen wir auf modernste visuelle Technik und innovative Marktstrategien in der Vermarktung der Immobilien.

Was bedeutet Smart Home für den Immobilienmarkt und warum ist es essenziell für Menschen, die Ihren Immobilienwert steigern möchten?

Ben Taieb: Die Immobilie ist eine kostenintensive Investition, daher möchten unsere Kunden den maximalen Ertrag erwirtschaften. Als DEKRA-zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertungen ermittle ich mit BTI Immobilien nicht nur den optimalen Wert der Immobilie, viel mehr können wir vor dem Verkauf der Immobilie durch eine intelligente Smart-Home Lösung mit Bus-System den Wert der Immobilie signifikant steigern. Das unterscheidet eine normale Wohnung von einer Luxusimmobilie. Stellen Sie sich vor, in einer Immobilie zu leben, die Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten kennt, die selbständig die Beleuchtung an- und ausschaltet, jederzeit für eine angenehme Raumtemperatur sorgt, die Waschmaschine für Sie in Gang setzt und Ihnen lästige Alltagsaufgaben abnimmt.



Oft befürchten Immobilienbesitzer, dass eine solche Aufwertung erhebliche Umbauarbeiten erforderlich macht. Dies ist nicht der Fall, BTI Immobilien kann solche aufwertenden Maßnahmen mit minimalen Eingriffen an der Immobilie durchführen. Ein Return on Investment auf die Smart Home Anlage von 200–300% ist nach einer professionellen Beratung durch die Fachleute von BTI Immobilien keine Seltenheit.



Was macht einen guten Immobilienmakler aus?

Ben Taieb: Als Hauptverantwortlicher bei BTI Immobilien sage ich meinen Vertriebsmitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeitern immer einen Satz: Erfolg ist die Summe vieler Kleinigkeiten. Was das konkret bedeutet? Sehr gut vorbereitet ist man bei 90%, daher erwarte ich von meinem Team grundsätzlich, dass es übervorbereitet ist. Der Immobilienmakler sollte ein Regisseur sein und verstehen, dass er in erster Linie ein Dienstleister ist, denn verdienen kommt von dienen. Ein guter Immobilienmakler kümmert sich um die vollständige Unterlagenbeschaffung und arbeitet automatisiert mit innovativen digitalen Prozessen. Der Kunde steht immer im Vordergrund, daher bieten wir zudem einen Rundum-Service bis zur Schlüsselübergabe der Immobilie.



Wie hat die Pandemie die Entwicklung des Immobilienmarkts beeinflusst?

Ben Taieb: Wer den Markt kennt, stellt eines fest: Immobilien – und ganz besonders Wohnimmobilien – stellen eine sichere Anlage dar. Durch unsere Arbeit bei BTI Immobilien haben wir erkannt, dass Wohnimmobilien weniger volatil sind als Aktien. Dadurch, dass gerade in Ballungszentren Wohnraum händeringend gesucht wird und die Nachfrage ungebrochen hoch ist, wird sich die Immobilie mehr denn je als wertstabile Anlageform bewähren. Hinzu kommt noch, dass langfristig gesehen noch mehr Geld im Markt sein wird, das Anlageziele sucht. Deshalb lautet meine Prognose: Die Preise steigen trotz Krise unverändert weiter.



Wie sehen Sie die Trends für das laufende Jahr?

Ben Taieb: Der größte Megatrend, der sich anbahnt, hat mit Nachhaltigkeit zu tun. Die Nachhaltigkeit ist nicht nur in der Immobilienbranche, sondern generell eine der wichtigsten Entwicklungen in der gesamten Gesellschaft. So setzen immer mehr Menschen auf die Anwendung erneuerbarer Energien und möchten dies auch in den eigenen vier Wänden umsetzen. Das energieeffiziente Heizen von Gebäuden wird hierbei genauso gefördert, wie die Stromgewinnung aus regenerativen Energien wie Wasser-, Wind- oder Solarkraft. Mit unserem Smart-Home Konzept versuchen wir bei BTI Immobilien unseren Kunden auch dabei unter die Arme zu greifen und das Haus nicht nur smart zu machen, sondern auch zu einem regelrechten Effizienzwunder umzurüsten!