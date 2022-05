Mladá Boleslav (ots) - > Drei verschiedene Tarife mit einheitlicher

Preisstruktur



> POWERPASS ermöglicht Zugang zu insgesamt mehr als 310.000 Ladepunkten in den

meisten europäischen Ländern



> Größtes Schnellladenetz Europas: POWERPASS-Nutzern stehen 10.000

Schnellladesäulen an mehr als 3.000 Standorten zur Verfügung





POWERPASS ermöglicht SKODA Kunden die Nutzung eines öffentlichen europäischenLadenetzes mit bereits jetzt mehr als 310.000 Ladepunkten. Dazu zählen auch rund10.000 Schnellladepunkte an mehr als 3.000 Standorten, die für Besitzer der reinbatterieelektrischen ENYAQ iV-Familie zu drei verschiedenen Tarifenbereitstehen. Die meisten dieser Ladepunkte gehören zum IONITY-Netzwerk, andessen stetigem Ausbau sich auch SKODA AUTO und der Volkswagen Konzernbeteiligen. Ein Jahr nach dem Start zieht der tschechische Automobilherstellereine positive Bilanz: Bereits jetzt wird jeder dritte ENYAQ iV bequem undunkompliziert per POWERPASS über eine einzige Smartphone-App oder eineRFID-Karte geladen. Wie erfolgreich POWERPASS gestartet ist, verdeutlicht einVergleich: Mit der bisher von SKODA Kunden geladenen Energie könnte ein ENYAQ iV570 Mal um die Welt fahren.Vor einem Jahr hat SKODA sein erstes rein batterieelektrisches SUV ENYAQ iVeingeführt und bietet seinen Kunden seitdem auch den POWERPASS. Er ermöglichtdas bequeme und unkomplizierte Aufladen eines SKODA ENYAQ iV in den meisteneuropäischen Ländern über eine einzige Smartphone-App oder eine RFID-Karte(RFID: Radio Frequency Identification). Bereits jetzt stehen mehr als 310.000öffentliche Ladepunkte zur Verfügung. Dazu zählen auch die öffentlichenSchnellladesäulen des europaweiten IONITY-Ladenetzwerks sowie viele weitereLadepunkte anderer Betreiber. Mit rund 10.000 Schnellladepunkten an mehr als3.000 Standorten ermöglicht POWERPASS die Nutzung des größtenSchnellladenetzwerks in Europa.Europaweit lädt bereits jeder dritte ENYAQ iV-Fahrer sein Fahrzeug mit demPOWERPASS. Dabei reicht allein die im ersten Jahr geladene Energie aus, um miteinem SKODA ENYAQ iV 570 Mal die Erde zu umrunden. Rund 50 Prozent allerLadevorgänge erfolgten dabei im IONITY-Netzwerk, an dessen Ladesäulen diemaximale Ladeleistung eines ENYAQ iV von bis zu 135 kW bereitsteht. So lässtsich etwa der 82-kWh-Akku eines ENYAQ iV 80 in nur 29 Minuten von 10 auf 80Prozent aufladen und im Vergleich zur Nutzung anderer öffentlicher Ladestationenviel Zeit sparen. Die häufige Nutzung von Schnellladesäulen, die sich vor alleman Fern- und Schnellstraßen befinden, unterstreicht, wie intensiv der ENYAQ iVauf Langstrecken genutzt wird.Voraussetzung zur Nutzung des POWERPASS ist die Anmeldung in einem von dreiTarifen. Im 'Charge Free'-Tarif fällt keine Grundgebühr an und es werdenlediglich die kWh-Preise für den jeweiligen Ladevorgang abgerechnet. 'SimplyCharge' bietet gegen eine geringe monatliche Grundgebühr reduzierte kWh-Preisebeim Laden an öffentlichen Wechselstrom- und Gleichstrom-Ladestationen. Ambeliebtesten ist der Tarif 'Charge Faster', der für eine etwas höhere monatlicheGrundgebühr neben nochmals niedrigeren Wechsel- und Gleichstrom-Preisen auch dieKosten für die Nutzung des IONITY-Netzwerks senkt. Jeder POWERPASS-Nutzer kannsein Fahrzeug europaweit zu transparenten und einheitlichen Kosten laden. Dabeiwerden alle Ladevorgänge zentral über den POWERPASS abgewickelt und in dermonatlichen Abrechnung zusätzlich zu den Kosten aufgeführt.Weitere Details zum POWERPASS-Angebot inklusive Tarifrechner (https://tariffcalculator.skoda-auto.com/107/de-DE?mbv=5AZJJ2&salesgroup=64003&mileage=30000&charging_home=40&charging_public=60&charging_ac=10&charging_dc=40&charging_ionity=50)finden Sie auf http://www.skoda-auto.de .Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/5210897OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH