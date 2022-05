LUXEMBURG - Der mit schweren Vorwürfen konfrontierte Immobilienkonzern Adler Group hat trotz der Verweigerung des Testats durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. "Ich brauche nichts zu beschönigen, wir haben einen schwierigen Moment für das Unternehmen und damit für uns", sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Stefan Kirsten am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Es sei aber auch ein Neuanfang für die Adler Group. Den bereits am Samstag veröffentlichten Zahlen zufolge legte der operative Gewinn im vergangenen Jahr zu. Unter dem Strich stand wegen Abschreibungen aber ein Verlust von knapp 1,2 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 191 Millionen Euro im Vorjahr.

BRÜSSEL - Der US-Konzern Apple verstößt nach vorläufigen Ermittlungen der EU-Kommission gegen europäische Wettbewerbsvorschriften. Dem Unternehmen werde vorgeworfen, den Zugang zu einer Standardtechnologie für kontaktlose Zahlungen mit mobilen Geräten zu beschränken und damit den Wettbewerb im Bereich der mobilen Geldbörsen zugunsten seiner eigenen Lösung Apple Pay einzuschränken, teilte die Behörde am Montag in Brüssel mit.

ROUNDUP 2: Qantas plant längste Nonstop-Flüge der Welt - Großauftrag für Airbus

TOULOUSE/SYDNEY - Die australische Fluggesellschaft Qantas will ab Ende 2025 die längsten Nonstop-Flüge der Welt in ihr Streckennetz aufnehmen. Dafür kauft sie bei Airbus neue Großraumjets vom Typ A350-1000, wie beide Unternehmen am Montag in Sydney und Toulouse mitteilten. Die Flüge sollen in fast 20 Stunden australische Metropolen an der Ostküste wie Sydney und Melbourne zunächst mit London und New York verbinden. Auch Direktflüge aus Down Under zu anderen Städten wie Frankfurt und Paris seien damit künftig möglich.

Vestas senkt wegen Lieferkettenproblemen und Kriegsfolgen die Jahresprognose

AARHUS - Der dänische Windkraftanlagen-Hersteller Vestas blickt verhaltener auf die kommenden Monate. Aufgrund des unsicheren Geschäftsumfelds sowie getroffener Entscheidungen in Folge des Ukraine-Kriegs, müsse die Jahresprognose angepasst werden, teilte das Unternehmen am Sonntagabend in Aarhus mit. Im ersten Quartal sei die Rentabilität zudem von unterbrochenen Lieferketten beeinträchtigt worden. Die Aktie verlor am Montagmorgen 6,8 Prozent und zog auch die Papiere der Konkurrenten Nordex mit 3,5 Prozent und Siemens Gamesa mit 2 Prozent ins Minus.