Die PAL(TM)-Projekte von Crystal Lagoons als "Champion of Champions" für Beitrag zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks ausgezeichnet.

Miami (ots/PRNewswire) - Die Öffentlich zugängliche Lagunen(TM)

(https://www.crystal-lagoons.com/public-access-lagoons/) -Projekte, die Crystal

Lagunen (https://www.crystal-lagoons.com/) auf der ganzen Welt entwickelt,

könnten 14 Millionen Tonnen CO2-Emissionen reduzieren, was 40% des

CO2-Fußabdrucks der Tourismus- und Transportbranche entspricht. Durch seinen

Beitrag zur Förderung der Kohlenstoffneutralität bei verschiedenen

wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten hat dies dazu geführt, dass die

sogenannten PAL(TM)-Entwicklungen bei den "Green World Awards" 2022 in Abu Dhabi

als "Champion of Champions" ausgezeichnet wurden .



Das multinationale Unternehmen für Wasserinnovationen gewann sowohl den Preis in

der Kategorie Kohlenstoffreduzierung als auch die höchste Auszeichnung bei

diesen britischen Nachhaltigkeitspreisen und setzte sich damit gegen die

Gewinner in den Kategorien Klimawandel, Wasser- und Energieeffizienz, Innovation

und andere sowie gegen die mehr als 500 Einsendungen durch, die bei der

Organisation eingegangen waren.