Bundesweiter Warnstreik von Beschäftigten der Sozialarbeit

BERLIN (dpa-AFX) - Beschäftigte der Sozialarbeit haben am Montag bundesweit vorübergehend ihre Arbeit niedergelegt. Es war der Auftakt einer bundesweiten Warnstreikwelle im Tarifkonflikt der Sozial- und Erziehungsberufe. Die Gewerkschaft Verdi möchte so den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai in Potsdam erhöhen. In Baden-Württemberg haben sich nach Verdi-Angaben rund 900 Beschäftigte beteiligt - bundesweite Zahlen lagen nicht vor.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits regional zahlreiche Arbeitsniederlegungen gegeben. Den Beschäftigten der Sozialarbeit sollen dann am Mittwoch die in Kitas und dem schulischen Ganztag folgen und am Donnerstag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behindertenhilfe.