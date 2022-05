Wachstum bei Fleischalternativen bringt Rügenwalder Umsatzplus

BAD ZWISCHENAHN (dpa-AFX) - Dank guter Geschäfte mit veganen und vegetarischen Produkten hat der Fleischhersteller Rügenwalder Mühle ein kräftiges Umsatzplus verbucht. Im Geschäftsjahr 2021 wurden 263,3 Millionen Euro erwirtschaftet, was einer Steigerung von 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie das Unternehmen mit Sitz in Bad Zwischenahn am Montag mitteilte. Dabei verkaufte Rügenwalder nach eigenen Angaben erstmals in einem Geschäftsjahr mehr vegane und vegetarische Produkte als klassische Fleisch- und Wurstwaren.

"Wir freuen uns, dass wir vor allem im Bereich der Fleischalternativen weiterhin auf Wachstumskurs sind", sagte Vorstand Michael Hähnel. Ziel sei es, dies weiter auszubauen. Dafür wurde ein neuer Produktionsstandort in Goldenstein im Landkreis Vechta erworben. Welche Gewinnzahlen sich aus dem Umsatz ergeben, teilt die Firma aus Niedersachsen nicht mit. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 851 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter./bch/DP/nas