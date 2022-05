Aktuell notiert JD.com im Bereich eines untergeordneten und seit November letzten Jahres bestehenden Abwärtstrends, ein Kurssprung darüber könnte weiteres Potenzial freisetzen, allerdings muss auch der längerfristige Abwärtstrend bestehend seit den Rekordständen aus Anfang 2021 sowie Verlaufshochs von 108,29 US-Dollar beachtet werden. Dieser ist noch ein gutes Stück weit entfernt und muss für ein längerfristiges Signal erst noch überwunden werden. Kurzfristig aber ergeben sich auch schon gute Handelsansätze.

Bullen müssen jetzt liefern

Von grenzenloser Euphorie kann bei der JD-Aktie noch nicht gesprochen werden, allerdings würden die Chancen auf einen Anstieg an 70,00 und darüber in den Bereich von 78,80 US-Dollar merklich ansteigen, sobald der laufende Abwärtstrend mit deinem Kursanstieg über 65,50 US-Dollar beendet werden kann. Mittelfristige Signale können aber erst zu weitaus höheren Kursen abgeleitet werden. Kurzzeitige Rücksetzer auf 58,70 US-Dollar sollten wegen der in der abgelaufenen Handelswoche gerissenen Kurslücke aber noch einkalkuliert werden. Nur tiefer als 50,00 US-Dollar sollte es nicht gehen, dies würde nämlich eine Kapitulation der Bullen bedeuten.