WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im März nur leicht gestiegen. Im Monatsvergleich legten um 0,1 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Anstieg um 0,8 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Ausgaben jedoch um 11,7 Prozent zu.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer