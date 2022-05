Testberichte.de übernimmt CodeCheck-App (FOTO)

Berlin (ots) - Die Producto GmbH, Betreiberin des Vergleichsportals

Testberichte.de, übernimmt die im deutschsprachigen Raum bekannte App für

nachhaltigen Konsum, CodeCheck, von der CodeCheck AG (Zürich). Geschäftsführer

der zu diesem Zweck neu gegründeten Tochtergesellschaft, Producto Check GmbH,

wird Tobias Weishaupt, der zugleich Head of Business Development bei

Testberichte.de ist.



Weishaupt wird das CodeCheck-Team von Berlin aus führen. Es besteht sowohl aus

bisherigen Mitarbeiter:innen von CodeCheck als auch aus neuen Kolleg:innen, die

von Testberichte.de dazukommen. Mit an Bord bleibt die promovierte Biochemikerin

und Kosmetika-Spezialistin Dr. Ruta Almedom, die als Head of Science weiterhin

ihre umfangreichen Erfahrungen aus ihren langjährigen Tätigkeiten bei CodeCheck

und zuvor bei Procter & Gamble einbringen wird.