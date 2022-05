MSEunternehmen 2022 Spannendes Programm und große Nachfrage - nur noch wenige freie Plätze (FOTO)

Demmin (ots) - In wenigen Tagen, am 11. Mai 2022 , startet unter der

Schirmherrschaft von Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur,

Tourismus und Arbeit MV, die diesjährige Unternehmensmesse des Landkreises

Mecklenburgische Seenplatte - MSE unternehmen 2022 - im Haus der Kultur und

Bildung Neubrandenburg (HKB) und digital auf www.MSE unternehmen .de

(http://www.mseunternehmen.de) .



"Unternehmen im Mittelpunkt" - das ist das Motto der MSE unternehmen 2022. Dem

neben dem Messeaufbau auch das Messeprogramm entspricht. Von der Ehrung des

"Unternehmen des Jahres 2021" der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg über die

Ausstellerpräsentation durch ein mobiles Kamerateam, koordinierte

Unternehmensgespräche, Workshops zu Themen, die die Unternehmen in MSE bewegen

bis zu zwei kompetent besetzten Fachpodien zur aktuellen und künftigen

Wirtschaftslage in MSE und MV ist die Unternehmensmesse auf die Interessen und

Bedarfe der hiesigen Unternehmen ausgerichtet.