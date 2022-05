Luxemburg und Irland fordern Maßnahmen zum Energiesparen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Neben einem Öl-Embargo gegen Russland haben Luxemburg und Irland zum Energiesparen aufgerufen, um die Energiepreise in der EU zu drücken. "Wir müssen gleichzeitig auch Effizienzmaßnahmen durchsetzen, denn das würde unsere Verbraucher und Haushalte schützen", sagte der irische Umweltminister Eamon Ryan am Rande eines Sondertreffens der für Energie zuständigen Minister am Montag in Brüssel. "Sanktionen würden sich auf die Ölmenge auf dem Markt auswirken, aber wenn wir die Nachfrage senken, wird der Preis nicht so stark steigen", sagte Ryan. Experten erwarten, dass durch ein Ölembargo der Preis steigen wird, da weniger Öl auf dem Markt ist.

Auch der luxemburgische Energieminister Claude Turmes plädierte für Maßnahmen, um dem Preisanstieg entgegenzuwirken. "Wir brauchen eine EU-weite Energiesparkampagne", sagte der Politiker. Wenn man das für ganz Europa mache, dann habe man ein Volumen, das den Preis nach unten ziehen oder zumindest stabilisieren könne, so Turmes.