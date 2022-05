Wirtschaft DAX startet schwach in den Mai - China-Daten bereiten Sorgen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Montag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.939,07 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,13 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Entgegen dem Trend über zwei Prozent zulegen konnten die Papiere von Hellofresh an der Spitze der Kursliste, direkt vor denen von Delivery Hero. Die größten Kursverluste gab es bei den Aktien der Mercedes-Benz Group, die mehr als sieben Prozent nachließen, direkt hinter den Continental- und den BASF-Aktien. Marktbeobachtern zufolge sorgt neben der anhaltenden Zinsangst der am Samstag in China veröffentlichte Einkaufsmanager-Index (PMI) für trübe Stimmung unter den Anlegern.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Short Short Basispreis 14.834,11€ Hebel 14,97 Ask 9,72 Zum Produkt Long Long Basispreis 13.031,78€ Hebel 14,93 Ask 8,77 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.