Getir Deutschland unterstützt seine Mitarbeiter bei der Wahl eines Betriebsrats in Deutschland

Berlin (ots) - Getir Deutschland unterstützt die Bemühungen engagierter

Mitarbeiter, einen Betriebsrat zu gründen



Am 2. Mai 2022 findet in Berlin eine Betriebsversammlung zur Wahl eines

Wahlausschusses zur Gründung eines Betriebsrats statt. Getir hatte im Vorfeld

alle Mitarbeiter bundesweit eingeladen. Für die Veranstaltung wurden die

Räumlichkeiten in der Deutschlandzentrale in Berlin-Friedrichshain zur Verfügung

gestellt.



"Unsere Mitarbeiter stehen für uns an erster Stelle und wir begrüßen die Bildung

eines Betriebsrats. Sobald eine erfolgreiche Betriebsratswahl stattgefunden hat,

werden wir den engen Austausch und die Zusammenarbeit mit den

Arbeitnehmervertretern suchen", so ein Sprecher des ultraschnellen Lieferservice

für Lebensmittel.