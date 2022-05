Netphen (ots) - Der Nachweis über die gültige Berufskraftfahrerqualifikation

(bislang bekannt als Schlüsselzahl 95) erfolgt nach Vorgabe der EU seit Mai 2021

über den Fahrerqualifizierungsnachweis. Um die Gültigkeit dieses Dokuments zu

überprüfen, bietet LapID ab sofort eine neue Kontrollmöglichkeit an und setzt

dafür auf bewährte Prozesse der elektronischen Führerscheinkontrolle.



Anpassung des Berufskraftfahrerqualifikationsrechts





Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung desBerufskraftfahrerqualifikationsrechts hat die EU bereits im Jahr 2003 dieEU-Richtlinie 2018/645 beschlossen. Diese wurde Ende 2020 in Deutschland innationales Recht umgesetzt. Darin ist unter anderem festgehalten, dass dieSchlüsselzahl 95 seit dem 23. Mai 2021 nicht mehr auf der Rückseite desFührerscheins eingetragen wird. Stattdessen wird der Nachweis zur Grund- undWeiterbildung der Berufskraftfahrerqualifikation in einem neuen Dokument, demFahrerqualifizierungsnachweis, eingetragen. Ein Vorteil ist, dass der Nachweisnun auch in Fällen eingetragen werden kann, in denen die Eintragung imFührerschein bislang nicht möglich war, zum Beispiel bei Fahrern, die dieBerufskraftfahrerqualifikation erlangen und einen EU-Führerscheinen aus anderenLändern als Deutschland besitzen. Der Fahrerqualifizierungsnachweis ähnelt demEU-Kartenführerschein und enthält ebenso Sicherheitsmerkmale, wie beispielsweiseHologramme. Auf der Rückseite kann die Schlüsselzahl 95 samt Gültigkeitsdatumfür Kraftfahrzeuge für den Güterverkehr sowie Kraftfahrzeuge für denPersonenverkehr eingetragen werden.Überwachung des FahrerqualifizierungsnachweisesDer Fahrerqualifizierungsnachweis ersetzt den Führerschein als amtlichenNachweis der Fahrerlaubnis nicht, sondern muss zusätzlich zum Führerscheinmitgeführt werden. Berufskraftfahrer ohne Nachweis der Grundqualifikation oderWeiterbildung (Schlüsselzahl 95) müssen nach demBerufskraftfahrerqualifikationsgesetz mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Eurorechnen. Aber auch der Fahrzeughalter oder der Fuhrparkverantwortliche könnenzur Verantwortung gezogen und mit einem Bußgeld bis zu 20.000 Euro belegtwerden, wenn die Fahrer ohne gültigen Nachweis unterwegs sind. Denn diese sindohne gültigen Fahrerqualifizierungsnachweis nicht dazu berechtigt, Fahrzeuge derbetroffenen Führerscheinklassen zu bewegen. Aus diesem Grund ist eineÜberwachung der erforderlichen und vorhandenen Qualifizierungen notwendig.Die LapID Manager App: Digitale Erfassung von FahrerqualifizierungsnachweisenUm Fuhrparks bei dieser Pflicht zu unterstützen, hat LapID die Erfassung vonFahrerqualifizierungsnachweisen über die LapID Manager App und das LapID