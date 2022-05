Witt-Gruppe schließt Geschäftsjahr 2021/22 erfolgreich ab Umsatzwachstum von 13 Prozent

Weiden (ots) - Nach der Umsatzmilliarde im Jahr 2021 kann die Witt-Gruppe auch

2022 wieder einen Erfolg vermelden: Im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 (Ende:

28.02.2022) hat das Oberpfälzer Omnichannel-Unternehmen seinen Umsatz um 13

Prozent gesteigert.



Mit genau 1,231 Milliarden Euro Umsatz (IFRS) schließt die Witt-Gruppe ihr

vergangenes Geschäftsjahr ab. Dies entspricht einem Plus von 13 Prozent - das

langjährige, stabile Wachstum setzt sich damit fort. Gestiegen ist erneut auch

der Onlineanteil am Gesamtumsatz: von rund 35 Prozent auf rund 37 Prozent. "Die

Witt-Gruppe hat wieder einmal gezeigt, was sie kann", sagt Patrick Boos, der das

Unternehmen seit Anfang des Jahres leitet. "Erfreulich ist auch, dass alle

unsere Marken und Vertriebsgebiete umsatzseitig über dem Vorjahr liegen", so

Boos.