XCMG verschiebt die Grenzen der autonomen Straßenbautechnologie und verändert die Zukunft der Infrastrukturentwicklung

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - XCMG (000425.SZ), Chinas führender

Baumaschinenhersteller, gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich

der autonomen Straßenbautechnologie. Das unternehmenseigene Forschungs- und

Entwicklungsteam führt Experimente und Simulationen durch und entwickelt durch

die Integration von 5G und künstlicher Intelligenz hochpräzise Technologien für

den Einsatz in realen Szenarien.



Zuletzt hat das Forschungs- und Entwicklungsteam drei Monate lang ununterbrochen

Versuche vor Ort durchgeführt. Das Team entwickelte eine hochpräzise

Ausrichttechnologie für das Strapdown-Inertial-Navigationssystem einer

unbemannten Bauwalze und verbesserte damit die Steuerungsgenauigkeit von 20 cm

auf 5 cm. In der Karamay-Wüste in Xinjiang arbeitete das Team unter rauen

Wetterbedingungen. Nach Hunderten von Tagen der Datenerfassung und

Versuchsdurchführung gelang es dem Team, branchenweite Engpassprobleme wie die

Interaktion zwischen komplexen Umgebungsclustern und die Rahmenkomprimierung zu

lösen und die Komprimierungseffizienz um 20 % zu steigern.