Die hohe Inflation dämpft immer mehr den Konsum und droht nicht nur die US-Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen - wann aber kapituliert die US-Notenbank Fed und bläst die groß angekündigte Zinswende ab? Heute ein schwacher ISM Index, der zeigt, dass die US-Wirtschaft deutlich abkühlt. Dazu Aussagen eines Ex-Fed-Miglieds, der eine Rezession als "unausweichlich" bezeichnet, weil die Weltwirtschaft aufgrund der durch Lieferengpässe Materialmangel und Energiepreisen mit dadurch immer höherer Inflation stärker bremsen werde. Am Mittwoch wird die Fed sehr wahrscheinluch die Zinsen um 0,5% anheben - aber die Hoffnung der Bullen ist, dass die Wirtschaftsdaten immer schlechter werden und so die US-Notenbank zwingen, weniger aggressiv zu sein. Wie tief können die Aktienmärkte der Wall Street noch fallen?

Hinweise aus Video:

