Die DeFi Technologies-Tochter Valour erhält die Genehmigung, den Vertrieb von digitalen Einzelwerten von den Top 75 auf die Top 125 auszuweiten

TORONTO, 2. Mai 2022 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (Das „ Unternehmen " oder „ DeFi Technologies ") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute bekannt, dass Valour Inc. („ Valour "), seine hundertprozentige Tochtergesellschaft und ein Pionier im Bereich der börsengehandelten Produkte für digitale Vermögenswerte („ ETPs "), die Genehmigung erhalten hat, seinen Vertrieb von den Top 75 einzelner digitaler Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung auf die Top 125 auszuweiten.

Die Genehmigung von Finansinspektionen, der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde („SFSA"), ergänzt den Basisprospekt von Valour und ermöglicht Valour den Vertrieb von ETPs auf dem schwedischen und dem EU-Markt, die die Top 125 digitalen Einzelwerte umfassen.

Die Kriterien für die Top 125 basieren auf Daten zur Marktkapitalisierung und zum Preis pro Einheit in USD, die auf coinmarketcap.com veröffentlicht wurden.

„Mit dieser Erweiterung öffnen wir unseren Kunden die Tür für den Zugang zu mehr digitalen Assets und einer größeren Bandbreite an innovativen Technologien. Die Nachfrage nach unseren ETPs war in den ersten Monaten des Jahres 2022 enorm, und wir freuen uns, dass wir unseren Kunden auf einfache und kostengünstige Weise eine größere Vielfalt bieten können", so Tommy Fransson, CEO von Valour. „Wir sehen dies als eine natürliche Entwicklung, da wir unsere Produkte weiterentwickeln und Investitionen in digitale Vermögenswerte sicher und zugänglich machen."

Valour bietet vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an vier europäischen Börsen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI ), Cardano ( ADA ), Polkadot ( DOT ), Solana ( SOL ), Avalanche ( AVAX ) und Terra ( LUNA ) ETPs, sowie Valours Flaggschiffprodukte Bitcoin Zero und Valour Ethereum Zero, das erste vollständig abgesicherte, passive Anlageprodukt mit Bitcoin ( BTC ) und Ethereum ( ETH ) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind, während Wettbewerber bis zu 2,5 % an Verwaltungsgebühren verlangen.