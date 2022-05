02.05.2022 - Der April setzte die Reihe enttäuschender Aktienmonate fort. Der DAX verlor 2%, der S&P500 9% und der NASDAQ-Index verzeichnete mit -13% sogar sein schlechtestes Monatsergebnis seit 2008. Die Belastungsfaktoren sind dabei seit Wochen immer die gleichen: Die Angst vor kräftigen Leitzinserhöhungen, der Ukraine-Krieg und die Corona-Krise in China. Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich ganz aus dem Aktienmarkt zu verabschieden – getreu dem Motto: Sell in May and go away?

Die Furcht vor einem Überschiessen der Geldpolitik dürfte in der laufenden Woche weiter angeheizt werden. Die US-Notenbank wird am Mittwoch die Zinskeule auspacken und aller Voraussicht nach die Fed-Funds-Rate um 50 Bp anheben. Bis Ende 2022 sind dann an den Geldterminmärkten weitere Leitzinserhöhungen um 200 Bp eingepreist. Es zeichnet sich mithin der steilste Leitzinserhöhungszyklus der vergangenen Jahrzehnte ab. Ob die Fed damit möglicherweise überzieht, hängt nicht zuletzt von der weltwirtschaftlichen Entwicklung ab.