HILL?S PET NUTRITION SCHLIESST DEN KAUF DER PRODUKTIONSANLAGE VON NUTRIAMO AB; ES HANDELT SICH UM HILL'S ERSTE PRODUKTIONSANLAGE FÜR KONSERVEN IN EUROPA

eine Tochtergesellschaft von Colgate-Palmolive, gab heute die abgeschlossene

Übernahme der Produktionsstätte von Nutriamo S.r.l. bekannt - einem in Italien

ansässigen Hersteller von Dosenfutter für Haustiere. Die Übernahme ist Teil von

Hill?s Wachstumsplänen und markiert Hill?s erste Fabrik für Konserven in Europa.



"Diese Akquisition ist ein wichtiger Schritt in unserer globalen

Supply-Chain-Strategie, um die wachsende Nachfrage von Tierhaltern nach unserer

wissenschaftlich fundierten Nahrung zu befriedigen", so John Hazlin, Präsident

und CEO von Hill?s Pet Nutrition. "Wir werden unsere Kapazitäten für die

Herstellung von Konserven zügig erhöhen, und das Volumen wird mit der Zeit

wachsen, wenn wir in der Lage sind, mehr unserer Produkte in der Anlage

herzustellen."