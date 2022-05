Darling Ingredients Inc. schließt Übernahme von Valley Proteins ab

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (https://c212.net/c/li

nk/?t=0&l=de&o=3518774-1&h=2524074873&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft

%3D0%26l%3Den%26o%3D3518774-1%26h%3D1855460379%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.darl

ingii.com%252F%26a%3DDarling%2BIngredients%2BInc.&a=Darling+Ingredients+Inc.)

(NYSE: DAR), das weltweit führende Unternehmen, das Lebensmittelabfälle in

nachhaltige Produkte verwandelt und erneuerbare Energien produziert, gab heute

bekannt, dass es die Übernahme von Valley Proteins, einem der größten

unabhängigen Rendering-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, abgeschlossen

hat.



Das Unternehmen gab die Übernahme erstmals im December 2021 für einen Kaufpreis

von 1,1 Milliarden US-Dollar plus oder minus verschiedene Abschlussanpassungen

bekannt. Im Rahmen der Transaktion hat Darling Ingredients 18 große

Rendering-Anlagen und gebrauchte Speiseölanlagen in den südlichen, südöstlichen

und mittleren atlantischen Regionen der USA erworben.