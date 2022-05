Baerbock würdigt Arbeit von Journalisten in der Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat die Arbeit von Journalisten im Krieg in der Ukraine gewürdigt. "Ihre Arbeit ringt uns nicht nur großen Respekt ab, sie ist unersetzlich und zugleich lebensgefährlich - mindestens zehn Medienschaffende sind in der Ukraine seit Beginn des Angriffskriegs getötet worden", sagte die Grünen-Politikerin laut Auswärtigem Amt zum Tag der Pressefreiheit am Dienstag. Auch damit stehe ihr Einsatz leider stellvertretend für das, was Reporter weltweit im Dienst der Wahrheit leisteten und auf sich nähmen.

Am internationalen Tag der Pressefreiheit erinnern die Vereinten Nationen an den Wert der Informations- und Freiheitsrechte. Der Tag wurde 1993 auf Vorschlag der Unesco eingeführt.